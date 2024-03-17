

أكد مرشح الدائرة الخامسة د.خالد شخير المطيري أن الانتخابات الحالية ستكون نتائجها بإذن الله مفرحة للشعب الكويتي وتعكس وعي وإدراك المواطنين على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم باختيار ممثلين للأمة داخل البرلمان.



وقال شخير، خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف ناخبي الدائرة الخامسة في صالة طلال الجري بمنطقة المنقف، «تم منعنا سابقا من حقنا في الترشح، فما جزعنا من الحيف ولا يئسنا من الحق ولا تكاسلنا عن أداء واجبنا الوطني أو الاجتماعي الذي لم يرتبط يوما بالانتخابات أو يتوقف عندها».



وأضاف «اليوم لله الحمد على نصره وفضله ولي شرف أن أضع نفسي ضمن كوكبة أخيار نسعى جميعا لتمثيل الأمة خير تمثيل».



وأردف شخير: قد سبق أن وضعت شعار «لكم الكلمة» في انتخابات فبراير 2012 ونلت حينها ثقة الشعب الكويتي، وأخذت على عاتقي أن تكون للشعب الكويتي الكلمة في قاعة عبدالله السالم كما هي في الانتخابات، وأيضا في هذا الاستحقاق اليوم نعود بهذه الانتخابات ونطلق شعار «ستبقى لكم الكلمة».