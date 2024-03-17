

النية



هل يشترط النية للصوم في كل ليلة في رمضان؟



٭ تجب النية لكل ليلة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس، ولا يفسد بفساد ما قبله، ولا بفساد ما بعده، فلم تكف نية واحدة للشهر كله، وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بنيته أو لم يتلفظ، وهو فعل عامة المسلمين، كلهم ينوي الصيام كل ليلة.



بقايا الطعام بين الأسنان



ما حكم من وجد بقية بين أسنانه في نهار رمضان؟



٭ يكره للصائم ترك بقية بين أسنانه، ومن أكل ما بين اسنانه في نهار رمضان متعمدا، ذاكرا لصومه، فإنه يفطر بذلك والله أعلم.



سواك بلا طعم



ما حكم السواك في نهار رمضان؟



٭ يجوز للصائم أن يستاك في نهار رمضان، بشرط ألا يكون السواك مضافا إليه مواد تتحلل، وتدخل في جوف الصائم، كالسواك بطعم النعناع ونحوه.



نقل الدم



هل نقل الدم إلى الصائم يفطر، أو لا يفطر؟



٭ الدم هو خلاصة الطعام والشراب، فهو يأخذ حكم الغذاء، وعلى ذلك من أصيب بمرض أو نزيف يحتاج فيه الى دم يحقن به، ففي هذه الحالة يفطر، وعليه القضاء.



استمرار النفاس



إذا استمر النفاس أكثر من ستين يوما، فهل تجب الصلاة؟ وهل يجوز للرجل إتيان أهله؟



٭ الحد الأقصى للنفاس عند جمهور العلماء هو أربعين يوما، فمتى تجاوز هذا العدد فعلى المرأة أن تصلي وتصوم إن طهرت في شهر رمضان، وإذا كان الدم لا يزال ينزف فيأخذ أحكام النزيف، وتتوضأ لكل صلاة، ويجوز للرجل إتيان أهله بعد الأربعين بشرط عدم الضرر على الزوجة.



