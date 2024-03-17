



قال عز وجل: (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) (الأنفال: 33).



وقال جل وعلا: (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) (البقرة: 199). ورد الاستغفار في القرآن الكريم بصيغة الأمر، ما يعني أن الله سبحانه يحثنا عليه ويرغبنا فيه لما له من انعكاسات وآثار إيجابية في حياتنا الدنيوية وكذلك في الآخرة، فعلينا إدامته في نهاية الطاعات وعند إتمام العبادات، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (10/580): «فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم بالحق الذي أوجبه الله عليه فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقب كل طاعة». ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه لَيُغانُ على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». ومعنى يغان: يغطي ويلبس على القلب وأصله من الغين وهو الغطاء وكل حائل بينك وبين شيء فهو غين، فما يتغشى القلب من الغفلة عن الذكر واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الدوام على ذكره فتور يستحق الاستغفار. ومن فوائد الاستغفار:



إنزال المطر، إعطاء الولد، طرد الشيطان، رضا الرحمن، إزالة الهم والغم، جلب السرور، تنوير الوجه، جلب الرزق.



ومن فوائد الاستغفار للمؤمنين، فائدة ويا لها من فائدة عظيمة: وهي: الأمان من الله سبحانه كما ورد في الآية في رأس الصفحة قوله تعالى: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) الأنفال 33.



ففي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أمان مؤقت بحياته في المجتمع المسلم، وذلك لأن كلمة يعذب فعل يدل على حدث في زمن محدد، أما كلمة معذبهم، فهي اسم، والاسم يدل على البقاء والثبات فهم في أمان ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وبعد مماته، أما الاستغفار فيكون أمانا دائما لهم ما داموا يستغفرون فعلينا بكثرة الاستغفار.



فليحرص المؤمن على استغفار الملائكة له.



قال تعالى: (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) (غافر: 8). من رحمة الله بعباده أنه سخر الملائكة كي تستغفر للمؤمنين وقد أوصى العلماء عدد الحالات التي يتم فيها هذا الاستغفار فوجدوها إحدى عشرة حالة وهي:



الصلاة في الصف الأول وما دام المصلي في مصلاه.



زيارة المؤمن لأخيه في الله، عيادة المريض، معلم الناس الخير، دعاء المؤمن لأخيه في الغيب، النوم على طهارة، تناول طعام السحور، الصدقة، إتمام الصف، عندما يصلي العبد على نبيه صلى الله عليه وسلم.



وبعد معرفتنا بما تقدم، يتوجب علينا أن نجتهد بالعمل الصالح فيما يرضي الله، لاسيما ونحن في شهر رمضان، فعلى المسلم أن يغتنم شرف الزمان والمكان؛ لأن الملائكة تسجل كل ما نقوله ونفعله، فلها أقلام تكتب ما قدمنا، وألسنة تستغفر للصالح منا.



وفي الحديث «من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» أخرجه الطبراني وحسنه الألباني.



اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.