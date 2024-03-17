



من فضل الله تعالى على عباده الصائمين أنه أباح لهم عدة أمور ورفع عنهم الحرج، منها:



1 ـ السواك للصائم: يجوز للصائم ان يستاك في نهار رمضان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».



فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره هو عام يشمل السواك عند كل صلاة للمفطر والصائم.



2 ـ الصائم يصبح جنبا: حيث كان من فعله صلى الله عليه وسلم انه يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل بعد الفجر ويصوم.



3 ـ المباشرة والقبلة للصائم: عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه».



4 ـ المضمضة والاستنشاق: بشرط عدم المبالغة لئلا ينزل الماء في جوفه.



5 ـ تذوق الطعام لحاجة: ولكن بشرط عدم دخول الحلق.



6 ـ الكحل والقطرة في العين: وهذه الامور لا تفطر، حيث نص عليها شيخ الاسلام ابن تيمية، رحمه الله، في رسالته حقيقة الصيام.



7 ـ تحليل الدم وضرب الإبر: فلا تفطر الصائم ولكن بشرط ألا تكون هذه الابر مغذية كالغلوكوز.





