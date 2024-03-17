المشروع سيتم ربطه بمصفاة الزور مع استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون



محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 11 يناير الماضي، ذكرت مجلة ميد ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تخطط لطرح مناقصة لإجراء دراسات تبحث في إمكانية بناء مصنع لإنتاج اليوريا على ان يتم ربطه بمصفاة الزور مع استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون.



وكانت «الأنباء» قد ذكرت ان «مؤسسة البترول» طلبت من الشركات النفطية التابعة تنفيذ دراسات شاملة لاستكشاف إمكانية استخدام مصادر ثاني أوكسيد الكربون لاستخدامها لإنتاج اليوريا إلى جانب الهيدروجين، مشيرة إلى ان مصفاة الزور تعكف على تنفذ هذه الدراسة ضمن أهدافها الاستراتيجية».



وأضافت مجلة ميد انه من المقرر طرح عقد دراسات الجدوى والدراسات التجريبية للمصنع في أبريل المقبل، وفقا لأحدث خطة سنوية لشركة كيبيك.



وتوقعت المجلة أن تستغرق الدراسات سنة واحدة وسيتم طرحها للمناقصة باستخدام طريقة التعاقد بمبلغ مقطوع.



ومضت إلى القول ان الدراسات ستنصب على إمكانية استخدام مصادر ثاني أكسيد الكربون من مجمع مصفاة الزور، وبشكل رئيسي غاز المداخن من وحدة الطاقة الهيدروليكية والغاز الخلفي من وحدة امتصاص الضغط المتغير من أجل إنتاج اليوريا، ومن المقرر ان يعمل المصنع على الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين والنيتروجين، وفقا للخطة السنوية للشركة.



وتعتقد كيبيك أن المشروع سيساعد في إزالة الكربون من مصفاة الزور وكذلك إزالة الكربون من مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له، ليخلق في الوقت ذاته قيمة مضافة من خلال إنتاج اليوريا على نطاق ضيق، وقدرت ميزانية دراسة الجدوى بمبلغ 100 ألف دينار.