

احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك) بتخريج دفعة جديدة من موظفيه الحاصلين على شهادات الاعتماد المهني، وذلك ضمن حفل تخرج معهد الدراسات المصرفية دفعة 2023.



والشهادات المعتمدة التي حصل عليها موظفو «بيتك» هي:



شهادة إدارة الائتمان - متقدم (ACCM)، شهادة إدارة الائتمان (CCM)، شهادة مساعد مدير فرع مصرفي معتمد (CABBM)، شهادة مدير فرع مصرفي معتمد (CBBM)، شهادة مدير عمليات فرع مصرفي معتمد (CBBOM)، شهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM).



وتتكون برامج الشهادات المعتمدة من وحدات تتضمن مجموعة متكاملة من المقررات التي تتميز بدقة التصميم المرتبط بمتطلبات الوظيفة، وأصبحت الشهادات المتخصصة التي يحصل عليها من يجتاز هذه البرامج بمنزلة اعتراف موثوق بكفاءة الموظف وتميزه في القطاع المصرفي الكويتي.



وعلى هامش حفل التكريم، قال المدير التنفيذي لإدارة المواهب والتحول في «بيتك» محمد المسلم: ان تميز موظفي «بيتك» يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك لتطوير موارده البشرية بكل الأدوات والسبل وفق افضل وأحدث العلوم المصرفية، منوها بالحرص على تلبية احتياجاتهم التدريبية المختلفة، وصقل مهاراتهم لتطبيق ما اكتسبوه من البرامج التدريبية في مجالات عملهم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانتاجية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء ومواصلة النمو والنجاح.



وأشار إلى ان «بيتك» يعتبر من أبرز المؤسسات التي تولي أهمية كبرى للاستثمار في الطاقات البشرية باعتبارهم من أهم اصول المؤسسة والركيزة الاساسية للنمو والتطور وتحقيق اهداف ورؤية البنك.



وتقدم المسلم بالشكر لمعهد الدراسات المصرفية على دعمهم الكبير لموظفي القطاع المصرفي بشكل عام ولموظفي «بيتك» بشكل خاص، مثمنا التعاون المثمر والممتد بين الطرفين.



من جانبهم، أعرب الموظفون المكرمون عن تقديرهم الكبير لدعم «بيتك»، مؤكدين حرصهم الشديد على المضي قدما في تطوير انفسهم علميا وعمليا بما يخدم «بيتك» والعملاء بأعلى المعايير.