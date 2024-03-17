

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير إلى انخفاض سيولة سوق العقار الكويتي في فبراير 2024 مقارنة بسيولة يناير 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر فبراير نحو 172.2 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -34.7% عن مستوى سيولة شهر يناير البالغة نحو 263.6 مليون دينار، وأدنى بما نسبته -11.2% مقارنة مع سيولة فبراير 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 193.9 مليون دينار.



وأوضح الشال أن جميع تداولات فبراير 2024 جاءت عقودا، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 313 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 111 صفقة وممثلة بنحو 35.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ 63 صفقة وتمثل نحو 20.1%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 19 صفقة ممثلة بنحو 6.1%.



وأشار التقرير إلى أن بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 97 مليون دينار، منخفضة بنحو -31.4% مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 141.4 مليون دينار. فيما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 56.3% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 53.6% في يناير.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 118.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير 2024 أدنى بما نسبته -18.4% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 223 صفقة مقارنة بـ 309 صفقات في يناير 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 435 ألف دينار مقارنة بنحو 458 ألف دينار كويتي في يناير، أي بانخفاض بحدود -4.9%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 63 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -18.1% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2024) حين بلغت نحو 76.9 مليون دينار. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 36.6% مقارنة بما نسبته 29.2% في يناير 2024.