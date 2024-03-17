

كشف م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن استراتيجيته الجديدة للناقلة القطرية والتي تشمل العديد من التطورات الجديدة والمحورية بما يتماشى مع رؤيته للخطوط الجوية القطرية والتي تم تصميمها بهدف تعزيز العمليات التشغيلية للناقلة القطرية ومجموعة أعمالها المتميزة. كما ركز م.المير على أن الابتكار سيكون الركيزة الأساسية للخطط المستقبلية الخاصة بالناقلة القطرية، وأن الأشهر المقبلة تحمل في طياتها كشف النقاب عن المنتجات الجديدة، حيث تستعد الناقلة الوطنية لدولة قطر لإطلاقها ومنها مقصورات جديدة للدرجة الأولى على بعض طائرات أسطولها الحديث.



وفي المقابلة الحصرية الأولى له منذ تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في نوفمبر 2023 والتي أجراها مع شبكة CNBC يوم الخميس الماضي، وصف المير الفترة المقبلة بـ «الحقبة الجديدة للخطوط الجوية القطرية».



كما أوضح م.المير في المقابلة التي تطرقت إلى الاستراتيجيات الإيجابية للمجموعة بشكل عام، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تعمل على تطوير مقصورة جديدة للدرجة الأولى والارتقاء بتجربة السفر الاستثنائية التي تشتهر بها.



وأضاف قائلا: أردنا أن نطور تجربة السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. فلا أحد يستطيع منافستنا عندما يتعلق الأمر بتصميم مقصورات الدرجة الأولى الاستثنائية، والتي ستجمع هذه المرة ما بين تجربة الطيران التجاري وتجربة الطيران على متن طائرات رجال الأعمال الخاصة. لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن منتجاتنا الحديثة، حيث تم إنجار ما بين 70 و 80% من المشروع، ولم يتبق علينا سوى وضع اللمسات الأخيرة.



وبناء على تقييمنا لمتطلبات السفر، ارتأينا تطوير وتقديم مقصورة جديدة على الدرجة الأولى تتفرد بها الخطوط الجوية القطرية، وذلك نظرا لازدياد الطلب عليها، وكلنا ثقة بأنها ستكون قمة في الفخامة والرفاهية التي لا تضاهى.



وكشف المير عن إعادة الخطوط الجوية القطرية لتصميم أجنحة كيوسويت الاستثنائية، والتي من المقرر أن يتم كشف النقاب عنها لأول مرة في معرض فارنبرة الدولي للطيران في شهر يوليو لعام 2024.