تختتم الانتخابات الرئاسية الروسية ايامها الثلاثة اليوم، حيث دعي نحو 112 مليون روسي في الداخل ونحو مليونين في الخارج، لاختيار رئيسهم من بين أربعة مرشحين وهم: الرئيس فلاديمير بوتين وهو الأوفر حظا، ومرشح «الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي» ليونيد سلوتسكي، ومرشح «الحزب الشيوعي الروسي» نيكولاي خاريتونوف، ومرشح «حزب الناس الجدد» فلاديسلاف دافانكوف.

واستؤنفت عمليات الاقتراع في اليوم الثاني أمس، فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة المشاركة الإجمالية في البلاد للانتخابات الرئاسية في اليوم الأول بلغت 36.09%.



وكان الرئيس بوتين دعا في كلمة خاصة مواطنيه إلى اثبات وطنيتهم والمشاركة بهذه الانتخابات، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.



وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات.



وفي اليوم الأول من الاقتراع أوقفت السلطات الروسية 13 شخصا على الأقل بتهمة قيامهم بأعمال تخريب أو إضرام النيران في مراكز اقتراع، وفق ما أعلنت.

وتطرقت منظمة «أو في دي-إنفو» غير الحكومية إلى عمليات احتيال محتملة عبر الهاتف، وهي شائعة في روسيا، تنطوي على تقديم مكافآت مالية. وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا إن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا فعلتهم من أجل المال الذي وعدهم به «أوغاد من الخارج».



وفي سانت بطرسبرغ، ألقت شابة بزجاجة مولوتوف أمام مدخل مركز اقتراع في إحدى المدارس، من دون أن تسفر الحادثة عن سقوط ضحايا، وفق مسؤول محلي.

وذكرت وسيلة الإعلام المحلية «فونتانكا» أنه تم توقيف الشابة. وفي موسكو، أوقفت شابة إثر «إضرام النيران» في أحد العوازل، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الإخبارية. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسيلة الإعلام «بازا» تصاعد نيران قبل إخمادها.