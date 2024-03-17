

عبدالحميد الخطيب



خرجت «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة القديرة حياة الفهد عن صمتها بعد الأخبار الكثيرة التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية عن حالتها الصحية وأشعلت «السوشيال ميديا»، وأن سبب غيابها عن التواجد في الموسم الدرامي الجاري أنها تعاني من وعكة صحية خطيرة، حيث نفت أم سوزان هذه الأمر، مؤكدة أنها بخير.



«الأنباء» تواصلت مع أم سوزان، فقالت لنا: الحمد لله انا بخير، «رب ضارة نافعة»، فمنذ انتشار هذه الشائعة مساء الخميس الماضي حتى الآن لامست مشاعر الحب الصادقة التي يكنها جمهوري لي، وقرأت الدعوات التي ملأت «السوشيال ميديا»، وهذه المحبة من الله، وجعلتني أشعر بمدى العلاقة القوية بيني وبين جمهوري العزيز، وأشكر الجميع على سؤالهم واهتمامهم.



وفي السياق نفسه، وجهت أم سوزان رسالة إلى جمهورها- الذي عبر عن قلقله الشديد عليها وتمنى لها موفور الصحة والسلامة - حيث طمأنتهم على حالتها الصحية.



وقالت عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «أحب أن أطمئن جمهوري العزيز بأني بخير ولله الحمد، وكل ما يتوارد في التواصل الاجتماعي لا صحة له، وأشكركم على محبتكم وتواصلكم للاطمئنان علي، لكم كل الشكر، وربّ لا يحرمني من محبتكم ويحفظكم ويبعد السوء عنكم يا رب».



«الأنباء» تتمنى للفنانة القديرة حياة الفهد دوام الصحة والعافية، وان يمد الله في عمرها وتمتعنا بإبداعاتها في كل أعمالها الفنية التي تقدمها على الشاشة.