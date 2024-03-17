أشكر البلام على عودتي للمسرح.. والحملي من أهم المخرجين

ترحيب «آل الشيخ» وتشجيعه يجعلني أشعر بالاعتزاز والفخر



حوار - ياسر العيلة



النجم الكبير داود حسين شخصية متفردة في عالم التمثيل، ويعد من العلامات البارزة في الفن الكويتي والخليجي والعربي، واشتهر بتقديم كوميديا متزنة لا تساوي بقية الكوميديا التي نشاهدها من الكثيرين الآن. بوحسين مدرسة فنية كبيرة أبوابها مفتوحة دائما لكل من يريد أن يتعلم منه من الفنانين الشباب الذي يتعاون معهم دائما بتواضع وإنسانية مفرطة، وهذا ما شاهدناه في عمله المسرحي الأخير «صناع محتوى» الذي شهد عودته للمسرح بعد فترة غياب. «الأنباء» تحدثت مع بوحسين عن هذا العمل وسبب غيابه عن دراما رمضان هذا العام، وأمور أخرى كثيرة جاءت في الحوار التالي:



في البداية، أبارك لك على النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسرحية «صناع محتوى» التي عرضت مؤخرا في «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية.



٭ الحمد لله، وأنا سعيد بهذا النجاح بعد فترة غياب عن المسرح، خاصة ان العودة كانت من خلال عمل جميل وهادف مع مجموعة من النجوم الشباب، بالإضافة لأخي النجم حسن البلام الذي التقي به بعد فترة غياب طويلة.



كيف وجدت العمل مع مجموعة الفنانين الشباب الذين شاركوا معك في المسرحية؟



٭ التعاون مع الجيل الحالي من النجوم الشباب كان يتطلب مني أن أسير على نفس «الاستايل» الخاص بهم، والحمد لله كل فريق العمل كان يتسم بالمحبة وهم نجوم المستقبل.



شاهدتك أكثر من مرة تدعمهم بشكل كبير؟



٭ هذا شيء طبيعي، وهذا واجب علي، فمثلما أنا وجدت الدعم في بدايتي من النجم الراحل عبدالحسين عبدالرضا وكل الأساتذة من الفنانين الكبار الذين أخذوا بيدي، كان لزام علي أن أخذ بيد هؤلاء الشباب ونشجعهم ليقدموا إبداعاتهم.



مخرج المسرحية هو الفنان محمد الحملي وهو من جيل الشباب المتميزين حاليا في المسرح، كيف وجدت التعامل معه؟



٭ محمد الحملي مخرج فاهم جدا، ويعلم جيدا تاريخي الفني أنا وأخوي حسن البلام، وهو ما شاء الله عليه دائما متجدد ويطور من نفسه بشكل دائم، وأعتبره من أهم المخرجين حاليا، ويكفي أنه يمثل الفن الكويتي في المهرجانات الخارجية والمحافل الدولية أجمل تمثيل، وهذا الشيء يجعلنا نشعر بالفخر ان في الكويت شابا مبدعا مثل الحملي.



ماذا تعني لك تغريدة المستشار تركي آل الشيخ الذي أعرب من خلالها عن سعادته بعودتك من جديد للمسرح؟



٭ تعني لي الكثير وخاصة أنها تصدر من شخصية بمكانة معالي المستشار، يتحدث عني بمثل هذا الكلام ويرحب بي هذا الترحيب وهذا التشجيع، وقد فاجأنا بزيارة أثناء تقديمنا عرض المسرحية وطلب من الجمهور أن يحييوني وهذا شيء كبير من رجل يريد دائما أن يسعد أهل وطنه بشتى الوسائل ويفكر بسنوات للأمام، وهو ناجح بكل ما تحمله الكلمة من معاني ليس فقط على مستوى الفن لكن على المستوى الرياضي من خلال إقامة بطولات عالمية للملاكمة والسنوكر والتنس وغيرها، ويكفي انه جعل بطولة الدوري السعودي لكرة القدم من أهم البطولات على مستوى العالم من خلال وجود نخبة من اشهر نجوم العالم بين الفرق السعودية، فهذا الرجل يفكر بسنوات ضوئية للأمام، وعندما يأتي هذا التشجيع والترحيب من رجل صاحب قرار مثل أبوناصر فهذا الشيء يعني لي الكثير، ولله الحمد اشعر بالاعتزاز والفخر.



كلمنا عن العودة من جديد مع النجم حسن البلام؟



٭ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأنا أشكر أخي حسن على وقفته معي لأنني كنت اتخذت قرارا بأنني لن أعود إلى المسرح إلا إذا كان من خلال عودة قوية او أظل بعيدا، وعندما حدثني حسن عن العمل وأن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية طلب بأن نجتمع معا في عمل مسرحي لم أتردد لحظة عن الموافقة لأن الجمهور السعودي ذواق وراقي وكلنا نتمنى التمثيل أمامهم.



الفنان حسن البلام أعلن عن عمل مسرحي جديد يجمعكما معا خلال عيد الفطر المقبل، كلمنا عنه؟



٭ إن شاء الله، ولكن حتى الآن لا أعلم التفاصيل، وان شاء الله نقدم شيئا يسعد الجمهور.



شاهدت لك فيديو تشيد فيه بالنجمة الشابة إيمان فيصل، فهل تعتقد انها من الممكن ان تصبح نجمة كوميدية، خاصة اننا نفتقد للعنصر النسائي في المسرح بالكويت؟



٭ إيمان ما شاء الله أبهرتني بأدائها وموهبتها من خلال مسرحية «صناع محتوى»، هي طاقة جميلة لكنها تحتاج لمساحات في الأعمال التي تشارك فيها، فهي شاطرة جدا وأتمنى لها التوفيق.



أخيرا.. ما سبب غيابك عن الدراما الرمضانية هذا العام؟



٭ لأنني لم أجد النص المناسب لأتواجد بشكل حلو، وأنا أطبق المبدأ الذي أعمل به دائما بأن يا أقدم شيء صح أو ارتاح و«خلي الجمهور يقول وينه افضل من ان يقول شنو هذا اللي قاعد يسويه»، فأحيانا الغياب قد يشغل الجمهور ويجعله يسأل عنك أكثر من حضورك.