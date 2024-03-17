

فوائد الموز لصحة القلب



يعتبر الموز من الفواكه المفيدة للوقاية من أمراض القلب وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم ومجموعة فيتامين B.



وتحتاج الأنسجة العضلية للقلب إلى الكثير من البوتاسيوم. فإذا كان مستوى البوتاسيوم طبيعيا، يتحسن توصيل العضلات، ويسهل عمل القلب.



ومجموعة فيتامين B الموجودة بالموز مفيدة أيضا لذلك. ورغم تلك الفوائد، فالموز لن ينقذ الشخص من الإصابة بالأمراض التي يعاني منها، لكنه مفيد للوقاية وتحسين عمل القلب.



بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على السيليكون أيضا، الذي يحمي الجلد ويحسن حالة الشعر والأظافر.



ويشير الأطباء إلى أن الموز يحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة بسيطة من الألياف الغذائية. لذلك، لا ينبغي تناوله بكميات كبيرة، حيث يكفي تناول حبة ـ حبتين منه في اليوم.



المصدر: Rt