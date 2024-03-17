

هل هناك آثار جانبية لأدوية حرقة المعدة؟



يشعر الجميع بحرقة المعدة ولو مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وكل شخص يختار طريقة لعلاجها وللتعامل معها، وضمن هذا الإطار تشير د.إلفيرا فيسينكو خبيرة التغذية إلى أنه ثبت منذ فترة طويلة أن الصودا ليست أفضل علاج لحرقة المعدة، وليس جميع الأدوية التي تباع في الصيدليات آمنة، فهناك أدوية لا ينبغي تناولها بشكل متكرر. لماذا وما تلك الأدوية؟



ووفقا لها، يمكن أن يلحق الاستخدام المتكرر وغير المنضبط لبعض الأدوية الضرر بالمعدة ويزيد من خطر الآثار الجانبية مثل الإمساك والتورم وردود الفعل التحسسية وغيرها الكثير.



وتقول: «مضادات الحموضة المستخدمة لعلاج حرقة المعدة، التي تباع في الصيدليات، عادة ما تحتوي على الألومنيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الأمعاء»، لذلك من الأفضل إعطاء الأفضلية للأدوية التي تحتوي على مواد طبيعية للجسم مثل الكالسيوم والماغنسيوم. لهذه الأدوية تأثير سريع وآمن، حيث تعمل على تحييد حمض الهيدروكلوريك وحماية غشاء المعدة والمريء من آثاره الضارة.



وتقول: «بعد مضي ثلاث دقائق سيلاحظ الشخص النتيجة بالفعل دون أي ردود فعل سلبية مثل ردود الفعل التحسسية والتورم، وهي أمور لا يتم استبعادها عند تناول أدوية أخرى لعلاج حرقة المعدة».



بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تناول الأدوية المحتوية على الكالسيوم والماغنسيوم حتى للنساء الحوامل والمرضعات، لأنها لا تشكل أي خطورة على صحة الجنين والرضيع.



وتوصي الطبيبة باختيار الدواء الأكثر ملاءمة، فمثلا يمكن استخدام أقراص المضغ، التي لا تتطلب تناول الماء، ويمكن للشخص حملها معه. ويجب عند شراء الدواء من الصيدلية التأكد من أنه دواء وليس مكملا غذائيا، لأن هذا يضمن نوعيته العالية.



المصدر: «فيستي. رو»