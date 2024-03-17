

هادي العنزي



تغلب فريق سلة الكويت على نظيره كاظمة 99-75 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للدور قبل النهائي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة، وذلك بعد مواجهة متكافئة ومثيرة في نصفها الأول، بينما حسمها الابيض في النصف الثاني بفضل تألق الأميركي ماركوس جورجيوس هانت الذي سجل 15 نقطة في الشوط، وبإجمالي 37 نقطة في المباراة، وبذلك رفع حامل اللقب «الأبيض» رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل «البرتقالي» إلى النقطة الثانية من خسارتين.



إلى ذلك، يلتقي في الـ 8:45 مساء اليوم القرين والصليبخات، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري تحديد المراكز، يعقبها في الـ 11:15 مساء لقاء يجمع اليرموك والنصر، على ذات الصالة.