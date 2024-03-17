

مبارك الخالدي



تمسك اليرموك بصدارة فرق دوري زين للدرجة الأولى مع ختام منافسات الجولة 15 مساء الجمعة الماضي بتعادله مع التضامن 1-1، وبذلك ارتقى «اليرامكة» إلى النقطة 24 فيما ارتفع رصيد «العنيد» إلى 19 نقطة، وهو التعادل الثاني تواليا لأصحاب الصدارة لتتعزز حظوظ الفريقان عطفا على ما قدماه من مستويات في البطولة حتى الآن أملا في خطف بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.



وفي مباراة أخرى، احتفظ الساحل بآماله في المنافسة رغم تعثره بالتعادل مع الصليبخات 1-1 رافعا رصيده لـ 18 نقطة بينما بقى الصليبخات عند 6 نقاط. وبهذه النتيجة، فقد الأخير كل حظوظه في الصعود لدوري «الأضواء» على أن يحاول مرة أخرى في الموسم المقبل، إذ تتبقى له 4 مباريات وهي جولات القسم الرابع والأخير من المسابقة، والتي لن تسعفه حسابيا من الوصول لرصيد صاحب المركز الثاني.