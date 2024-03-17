

يسعى مانشستر يونايتد إلى الاستفادة من عامل الأرض لحرمان غريمه ليفربول من تحقيق حلم الرباعية في موسمه الأخير مع مدربه الألماني يورغن كلوب، وذلك حين يلتقيان على ملعب «أولد ترافورد» في ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا.



سبق لليفربول أن أحرز كأس الرابطة في فبراير بفوزه في النهائي على تشلسي 1-0 بعد التمديد، ويقاتل مع أرسنال ومان سيتي على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النادي اللندني ونقطة أمام بطل الموسم الماضي.



وخلافا لليفربول الذي يقاتل على كل الجبهات، تشكل مسابقة الكأس الأمل الوحيد ليونايتد من أجل إنقاذ موسمه بعد فشله في كأس الرابطة وخروجه خالي الوفاض من دوري الأبطال وتواجده حاليا في المركز السادس ضمن منافسات الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع. ويخوض تشلسي على أرضه مواجهة ضد فريق من «تشامبيونشيب» هو ليستر سيتي. ويمني تشلسي مواصلة المشوار في المسابقة، على غرار ما فعل في كأس الرابطة حين وصل إلى النهائي.