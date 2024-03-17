كان مزارعو البن في كوستاريكا ينعمون في الماضي بأمطار غزيرة، لكنهم باتوا في ظل انخفاض كميات المتساقطات يضطرون إلى اعتماد أساليب مبتكرة لمواصلة إنتاج أحد أفضل أنواع البن في العالم.



ويحاول خيسوس فالفيردي، الذي يملك مزرعة عائلية في بلدة نارانجو، التكيف مع الوضع من خلال زراعة أشجار الفاكهة التي توفر الظل وتحافظ على الرطوبة في محيط نباتات البن التي يزرعها.



وقال المزارع البالغ 59 عاما لوكالة «فرانس برس»: «لقد زدنا الإنتاج» مع هذا «المناخ المحلي».



بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأوراق الجافة التي تتساقط من الأشجار على تسميد التربة وخفض الحرارة، وهو نوع من «التكنولوجيا الحيوية» التي تحافظ على رطوبة التربة.



ويقول مزارع البن بفخر «لقد تخطيت التغير المناخي».



في حين أن كوستاريكا، هي إحدى أصغر الدول المنتجة للبن في العالم، تشكل هذه الحبوب إحدى أبرز صادراتها منذ القرن التاسع عشر.



ويعمل معهد البن في كوستاريكا Icafe، على تطوير أنواع هجينة من نباتات بن أكثر مقاومة للظروف المناخية.



وتقول مهندسة التكنولوجيا الحيوية إريكا منديز (28 عاما) «من خلال دراسة الحمض النووي لمختلف النباتات يمكننا تسريع تطوير أفضل الخصائص في نبات واحد».