افتتح أمس في باريس معرض استعادي لأعمال مصور الموضة الإيطالي باولو روفرسي يضم مجموعة من نتاج عدسته طوال 50 عاما، خلد خلالها بأسلوبه القائم على اللقطات المضببة شخصيات من بينها كيت ميدلتون وتعاون مع دور أزياء. ويجمع هذا المعرض الاستعادي في «باليه غالييرا» Palais Galliera، وهو الأول لفنان على قيد الحياة، نحو 140 صورة، من بينها لقطات بالأبيض والأسود لكيت موس أو ناتاليا فوديانوفا، وصور من عالم الموضة تمزج بين الطابع المضبب ولمسات الألوان. ويشكل نتاج عدسة باولو روفرسي المقيم في باريس منذ سبعينات القرن العشرين امتدادا لأعمال رسامي البورتريه في القرن التاسع.