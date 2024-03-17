

القاهرة ـ هالة عمران



تستعد الإدارات التعليمية والمدارس لعقد التقييم الثاني بالفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل نهاية الشهر الجاري وبداية أبريل المقبل قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان الشهر الثاني للطلاب يعقد في مواعيده في نهاية مارس الجاري وبداية أبريل، ويستهدف الطلاب من الرابع حتى الثاني الثانوي عدا طلبة الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد في جزء من اليوم الدراسي فيما درسه الطالب في منهج شهر مارس على أن تضع المدارس والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية الأسئلة.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت على أن الدراسة سوف تنتظم خلال شهر رمضان بالفصل الدراسي الثاني دون توقف، كما شددت على أن حضور الطلاب في شهر رمضان مستمر دون توقف أو انقطاع، والدراسة مستمرة حتى نهاية الترم الثاني، على أن يحصل الطلاب على الإجازات الرسمية منها عيد الفطر وأيضا الجمع من كل أسبوع وشم النسيم وغيرها من العطلات الرسمية فقط.



وشددت الوزارة على أنه لن يتم رفع الغياب بين الطلاب والمعلمين، بل سيتم احتساب أيام الغياب الفعلية ومن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتي تشمل توجيه إنذار للطالب وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصله من المدرسة مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيب بسبب عذر قانوني.