سيكلف لاتسيو الإيطالي لكرة القدم المدرب الكرواتي إيغور تودور لخلافة المُقال ماوريسيو ساري، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وكشفت تقارير صحافية أن تودور (45 عاما) توصل إلى اتفاق مع رئيس النادي ومالكه كلاوديو لوتيتو. وسيتم التعاقد مع الكرواتي بعقد يمتد حتى يونيو 2025.



ولم يدرب تودور أي فريق منذ العام الماضي بعد موسم واحد قضاه مع مرسيليا الفرنسي قادما من هيلاس فيرونا.



وسيعود الكرواتي إلى الدوري الذي يعرفه جيدا، حيث توج باللقب مرتين (2001-2002 و2002-2003) مع يوفنتوس كلاعب، علما أنه دافع عن ألوان فريق «السيدة العجوز» من 1998 إلى 2007 (لعب مع سيينا لموسم واحد بالإعارة).



وعاد تودور كمدرب إلى إيطاليا من بوابة أودينيزي (2018 و2019) قبل أن يقود فيرونا (2021-2022).