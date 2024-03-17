تابع ليون نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة بتحقيقه فوزه السادس في آخر 7 مباريات اثر تغلبه على مضيفه تولوز 3-2 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.



ورفع ليون رصيده الى 34 نقطة وبقي في المركز العاشر.



واستهل ليون الموسم بشكل سيئ للغاية فبقي متذيلا للترتيب لفترة طويلة قبل ان تبدأ نتائجه بالتحسن تباعا في الآونة الأخيرة محققا فوزه الرابع تواليا خارج ملعبه.



عاد الى صفوف ليون هدافه المخضرم الكسندر لاكازيت بعد غيابه عن المباراتين الاخيرتين لفريقه وافتتح التسجيل في الدقيقة 33 مستغلا كرة مرتدة من



القائم.



وكان لاكازيت سجل ثلاثية فريقه في مرمى تولوز ذهابا فرفع رصيده الى 12 هدفا في 15 مباراة في مرمى تولوز.



ورفع لاكازيت رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم.



بيد ان لاكازيت لم يشارك في الشوط الثاني لشعوره بإعياء.



ورد تولوز بهدفين سجلهما تيس دالينغا (53) وفانسان سييرو (59 من ركلة جزاء) ليتقدم 2-1.



رمى ليون بكل ثقله لتعديل النتيجة وكان له ما اراد عندما سجل له ريان شيركي هدف التعادل بعد نزوله بديلا (77) قبل ان يمنحه جايك اوبراين هدف الفوز قبل نهاية المباراة بتسع دقائق ليضع حدا لثلاثة انتصارات تواليا لتولوز.