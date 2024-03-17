

تنطلق في الـ 8:45 من مساء اليوم منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للصالات للرجال ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 9 مؤسسات تعليمية حكومية وخاصة، وتختتم في 27 مارس الجاري، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى كلية الكويت التقنية حامل اللقب بجانب الجامعة العربية المفتوحة وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الخليج، بينما جاء فريق الجامعة الأسترالية وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثانية مع جامعة الكويت والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية سعد العبدالله والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وتقام المنافسات من خلال دوري من دور واحد يتأهل أول كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، بينما يتقابل الثاني والثالث لكل مجموعة بنظام المقص في دور الثامنة، ليتقابل الفائزان مع أوائل المجموعتين لخوض لقاءات قبل النهائي ومن ثم النهائي، بينما يتقابل الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث.



وفي لقاءات اليوم الأول، يتقابل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع الجامعة الأسترالية، ويلتقي جامعة الكويت مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ضمن المجموعة الثانية، وفي اللقاء الثالث يتقابل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مع الجامعة العربية المفتوحة.



ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة - عضو مجلس الإدارة د.سلمان حاجي أن كل المنافسات ستقام على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ من خلال الأدوار التمهيدية والاقصائية.



وقال: إقامة منافسات دوري بنك وربة لكرة الصالات للرجال في الفترة المسائية جاء بناء على رغبة كل الفرق المشاركة، وتم وضع الجدول الذي يتناسب معهم لتوفير عوامل النجاح، خاصة أن جميع الفرق تتطلع لتحقيق اللقب واستعدت جيدا لذلك، بجانب توفير بنك وربة كل متطلبات اللجنة المنظمة سواء جوائز قيمة للفائزين، وأيضا للجماهير التي ستتابع المنافسات.