

القاهرة ـ محمد سامي



فضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد لاعب الأهلي حسين الشحات من معسكر «الفراعنة» الحالي استعدادا للبطولة الودية التي ستنظم بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 26 الجاري بمشاركة 4 منتخبات، حيث سيواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، فيما يلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في مباراة قبل النهائي الأخرى، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين في 25 من الشهر ذاته، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية في 26 الجاري.



وجاء قرار استبعاد اللاعب بعد التنسيق مع الجهاز الطبي نظرا لما يعانيه اللاعب من آلام بالعضلات الخلفية، حيث خضع لأشعة ورنين مغناطيسي بعدما اشتكى من آلام عضلية خلال فترة الإحماء، وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة وأثبتت إصابته بتقلص عضلي وبناء عليه تقررت إراحة اللاعب وعدم المجازفة به وعودته لناديه.



إلى ذلك، غادر المدير الفني لفريق النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر إلى بلاده في إجازة لمدة أسبوع استغلالا للتوقف الدولي المقرر حتى 26 الجاري، ومنح كولر لاعبي فريقه راحة سلبية لمدة أسبوع مع تعليمات مشددة في المران الأخير أول من أمس الجمعة بضرورة التزام كل اللاعبين بالبرنامج الخاص بكل لاعب حتى لا يؤثر ذلك على جاهزيتهم.



وحرص كولر خلال التدريبات على عقد محاضرة مع اللاعبين حذرهم خلالها من زيادة الوزن خلال فترة الإجازة بشهر رمضان المبارك والالتزام بالبرنامج الغذائي الذي وضعه طبيب الفريق.



ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في أول المواجهات بعد نهاية التوقف الدولي في إطار ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 الجاري ذهابا في تنزانيا و5 أبريل في القاهرة.



في إطار آخر، توصل مسؤولو نادي الداخلية ـ الناشط بالدوري المصري الممتاز ـ لاتفاق مع المدرب المصري أحمد كشري لتولي رأس الإدارة الفنية للفريق خلفا لعمرو حسن.



وسيصبح كشري المدير الفني الرابع للداخلية الموسم الجاري بعدما بدأ الفريق مشواره مع ميمي عبد الرازق تلاه هيثم شعبان، ثم عمرو حسن ولم يتمكن أي منهم أن يحقق نتائج إيجابية حيث يتذيل فريق الداخلية جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 15 مباراة بفوز وحيد وست تعادلات وثمان هزائم.



وستكون تلك التجربة الرابعة لكشري في الدوري المصري بعد كل من أسوان والإنتاج الحربي وإنبي.