

عاد لايبزيغ بفوز عريض من أرض كولن 5-1 ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.



ورفع لايبزيغ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الذي يستضيف اينتراخت فرانكفورت.



والفوز هو الثالث تواليا للايبزيغ الذي خرج من الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد الاسبوع الماضي.



وتناوب على تسجيل اهداف لايبزيغ الهولندي كزافي سيمونس (15) والبلجيكي لويس أوبندا (63 و67) والمالي امادوا هايدارا (70) والدنماركي يوسف بولسن (82)، في حين سجل الارميني سركيس اداميان هدف كولن الوحيد (15).