

أعلنت شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» ونقابة سائقي القطارات أمس استئناف المفاوضات في شأن الرواتب بعد أشهر من الجمود الذي تسبب في موجة من الإضرابات.

وأشار الشريكان الاجتماعيان في بيانين إلى أن المحادثات تجري «ضمن لجان صغيرة وخلف أبواب مغلقة»، وتحدثا عن مفاوضات «مكثفة ولكن بناءة».

وأكد كل منهما أنه «واثق بالقدرة على إعلان نتيجة في الأسبوع المقبل».

وقررت نقابة سائقي القطارات الامتناع عن الإضراب خلال هذه الفترة.

ونفذت النقابة 6 إضرابات في الأشهر الأخيرة ما تسبب في اضطرابات كبيرة. ويعود الإضراب الأخير الذي استمر 24 ساعة إلى الثلاثاء.

بالإضافة إلى زيادة الرواتب، تطالب النقابة بخفض أسبوع العمل إلى 35 ساعة، مقارنة بـ 38 ساعة حاليا، بأجر كامل.

من جهتها، قالت «دويتشه بان» إنها اقترحت زيادات تصل إلى 13% من الأجور، فضلا عن إمكان خفض أسبوع العمل إلى 37 ساعة اعتبارا من عام 2026.

تحل النزاعات سلميا عادة بين أصحاب العمل وممثلي الموظفين في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن الوضع تغير في الأشهر الأخيرة التي شهدت عدة إضرابات في أجواء اجتماعية أكثر توترا بسبب ارتفاع التضخم.