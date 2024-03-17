واصل ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني، وذلك عقب فوزه العريض على مضيفه أوساسونا (4-2)، مساء اليوم السبت على ملعب "إل سادار"، ضمن منافسات الجولة 29 من الليغا.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 4 عن طريق فينسيوس جونيور، وبعده بثلاث دقائق أدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير.

وفي الدقيقة 18 سجل داني كارفخال الهدف الثاني لريال مدريد، قبل أن يضيف إبراهيم دياز الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 61.

وعاد فينسيوس للتسجيل مجددا في الدقيقة 64 مختتما رباعية الريال، ثم سجل إيكير مونيوث الهدف الثاني لأوساسونا بالدقيقة 90+1.

ورفع الريال رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الليغا، بفارق 10 نقاط عن جيرونا (صاحب المركز الثاني) و11 نقطة عن برشلونة (صاحب المركز الثالث)، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.