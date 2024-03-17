تأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه نيوكاسل يونايتد، إثر فوزه عليه (2-0) .

ويرجع انتصار السيتي إلى لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (13، و31) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".

وبات نادي مانشستر سيتي أول فريق في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للمرة السادسة على التوالي.

معلوم أن فريق مانشستر سيتي فاز بلقب هذه المسابقة في الموسم الماضي، على حساب غريمه التاريخي مانشستر يونايتد، بفوزه عليه (2-1) في النهائي الذي جمعهما في يناير 2023، على ملعب "ويمبلي" في مدينة لندن.