التلي: هدفنا أن يكون تمثيلنا للعلامة التجارية الفرنسية بمثابة نقلة نوعية في قطاع الشاحنات

بليز: نمتلك ما يكفي من الطموح ومقتنعون بأن قوة منتجاتنا وخدماتنا ستضمن لنا التفوق

أعلنت شاحنات رينو، احدى أكبر الشركات المصنعة للشاحنات الثقيلة على مستوى العالم، عن اختيارها لمجموعة شونيز للتجارة العامة والمقاولات كوكيل معتمد لها في دولة الكويت.

وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال مؤتمر صحافي أقيم في مقر مجموعة شونيز، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة م.وائل التلي، ورئيس شركة شاحنات رينو في الشرق الأوسط جريجوار بليز، والسفيرة الفرنسية في دولة الكويت كلير لو فليشر والوفد المرافق لها، إلى جانب إداريي الشركتين وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

ومن خلال الشراكة الجديدة ستوفر «شونيز» أسطول شاحنات رينو في السوق الكويتي والتي تضم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تناسب كافة متطلبات العملاء في الكويت مع ضمان توفير أفضل معايير خدمة العملاء.

وخلال المؤتمر، تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة شونيز م.وائل التلي، عن الشراكة الجديدة قائلا: اختيارنا لشاحنات رينو جاء لثقتنا في منتجات الصانع الفرنسي العملاق التي أثبتت وجودها خلال السنوات الخمس الماضية في منطقة الخليج، ونتيجة لحاجة السوق في الكويت لشاحنات رينو الغنية عن التعريف والتي تمتاز بالجودة المصنعية والسعر المنافس وتوفير الوقود وغيرها من المزايا التي تجعل منها خيارا مناسبا لأصحاب المشاريع وشركات المقولات.

وأضاف: بعد غياب طويل تعود شاحنات رينو إلى السوق الكويتي بتنوع أكبر وخدمات مميزة، ونحن نتطلع للاستحواذ على حصة سوقية هامة في قطاع المعدات الانشائية خلال السنوات القادمة، بفضل خبراتنا التراكمية في السوق المحلي وبفضل جودة منتجات شاحنات رينو، خاصة مع ما يشهده قطاع الشاحنات التجارية من نمو نتيجة مشاريع وخطط تنمية البنية التحتية في الكويت.

وأكد التلي ان أسطول شاحنات رينو سيكون متوافرا في السوق المحلي قريبا لتلبية كافة احتياجات العملاء، إلى جانب أعلى مستويات خدمات ما بعد البيع المميزة لضمان تجربة استثنائية لهم، هدفنا هو ان يكون تمثيلنا للعلامة التجارية الفرنسية بمثابة نقلة نوعية في قطاع الشاحنات في الكويت.

من جانبه، قال رئيس شركة شاحنات رينو في الشرق الأوسط جريجوار بليز: يسعدني أن أكون هنا اليوم، الكويت تعتبر سوقا واعدة بالنسبة لنا، ونحن على قناعة تامة بأننا وجدنا الشركاء المناسبين لنا المتمثلين في مجموعة شونيز للتجارة العامة والمقاولات.

وأضاف: نعترف بأن هذه السنوات الخمس السابقة كانت طويلة، ولكنها ربما كانت ضرورية للتعرف على احتياجات السوق الكويتي وعلى الصعوبات والتحديات التي واجهتنا فيما سبق، واليوم، نحن لدينا الكثير من الطموح والطاقة والموارد لذلك دعونا ننطلق في هذه الرحلة من جديد مع شريكنا المميز «شونيز».

وتابع بليز قائلا: رؤيتنا بسيطة للغاية، فنحن نريد أن نكون أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق المهم للغاية بالنسبة لنا، وأن نكون أحد منافسين من حيث تميز الخدمات التي نقدمها وجودة منتجاتنا، وفي نهاية المطاف من أجل ربحية عملائنا، ونحن لدينا مجموعة كاملة من الشاحنات لتلبية جميع احتياجات العملاء بداية من شاحنات البناء إلى شاحنات الخدمات اللوجستية.

وعن المنافسة في السوق الكويتي، قال بليز: نحن نمتلك ما يكفي من الطموح والقوة لمواجهة منافسينا، نعلم أن هناك الكثير من اللاعبين في مجالنا، ومن المهم جدا خوض المنافسة معهم جميعا، ونحن مقتنعون تماما بأن قوة منتجاتنا وخدماتنا ستضمن لنا التفوق، خاصة إذا تمت صيانة شاحناتنا وتشغيلها بشكل جيد.

وتابع قائلا: نحن نريد أن ندعم شركائنا وعملائنا للحصول على أقصى ما يمكن من منتجاتنا، وهو شيء أومن بأنه سيوفر استدامة أعمالهم، حيث يمكنهم استخدام منتجاتنا لأطول فترة ممكنة قدر الإمكان.

وعلى هامش الحفل، قالت السفيرة الفرنسية في دولة الكويت كلير لو فليشر: سعيدة جدا لوجودي هنا اليوم للاحتفال بهذه الشراكة الجديدة والمميزة بين «شاحنات رينو» و«شونيز» والتي ان دلت فهي تدل على العلاقات الديناميكية والثنائية للغاية بين فرنسا والكويت، ولا شك ان تنفيذ مشاريع جديدة كهذه ودخول شركات ومنتجات فرنسية جديدة باستمرار إلى السوق الكويتي من شأنه ان يعزز من العلاقات التجارية بين البلدين، وختمت بقولها: الشعب الكويتي يحب فرنسا والمنتجات الفرنسية وأنا فخورة بهذا الشيء.