أوقف الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب سلسلة انتصارات الإيطالي يانيك سينر، ملحقا به خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 1-6 و6-3 و6-2 في نصف نهائي دورة إنديان ويلز للماسترز ألف للتنس، ليواجه الروسي دانييل مدفيديف في إعادة لنهائي العام الماضي.



ووضع ألكاراز حدا لسلسلة من 19 فوزا تواليا حققها سينر، المتوج بالنسخة الأخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة، منذ العام الماضي وضمن بقاءه في المركز الثاني ضمن التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الأسبوع المقبل.



وتوقفت المباراة بين اللاعبين قرابة 3 ساعات بسبب هطول الأمطار، علما أن ألكاراز أقصى منافسه الإيطالي في نصف نهائي إنديان ويلز للعام الثاني تواليا.



وقال ألكاراز عن نهاية سلسلة انتصارات الإيطالي: «هو أمر لا يصدق بالنسبة لي أن أتمكن من إنهاء سلسلة كهذه».



بدوره، احتاج مدفيديف المصنف رابعا عالميا إلى قلب تأخره بمجموعة للفوز على الأميركي تومي بول السابع عشر 1-6 و7-6 (7-3) و6-2.



ويأمل مدفيديف أن يحرم ألكاراز من أن يصبح أول لاعب يحتفظ بلقبه في إنديان ويلز منذ فوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاثة أعوام تواليا بين 2014 و2016.