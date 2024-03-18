أقال فولفسبورغ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش أمس، بعد سلسلة من النتائج السيئة فشل خلالها في تحقيق فوزه الأول بالدوري الألماني لكرة القدم هذا العام، وفقا لما أعلن صاحب المركز الرابع عشر في «البوندسليغا».



ولم يذق فولفسبورغ طعم الفوز بمبارياته الـ 11 الماضية في الدوري، حيث يعود انتصاره الأخير إلى 16 ديسمبر الماضي أمام مضيفه دارمشتات 1-0 في المرحلة الخامسة عشرة.



كما تأتي هذه الإقالة غداة خسارة فولفسبورغ على أرضه أمام أوغسبورغ 1-3 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، حيث بات يتقدم بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.



وقال المدير الإداري لفولفسبورغ مارسيل شيفر في بيان «بعد الهزيمة أمام أوغسبورغ، وبعد تحليل المباراة والوضع العام، توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا».



وتابع «نأسف لهذا التطور ونعتقد أنه من الضروري منح الفريق دفعة جديدة من أجل استقرار الوضع».