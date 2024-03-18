

القاهرة ـ ناهد إمام



طالبت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات ـ المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 الجاري، موضحة أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، مشددة على ضرورة التزامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية لها، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، حيث أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ 60 يوما، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيها، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ 60 يوما فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى مليوني جنيه.



وأكدت رئيس مصلحة الضرائب استمرار مصلحة الضرائب في توفير كل وسائل التوعية والدعم الفني للممولين من الأشخاص الطبيعيين، خاصة من أصحاب المهن الحرة، موضحة أن مركز كبار ممولي المهن الحرة يعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات الضريبية من خلال المكاتب الأمامية، وذلك لكبار ممولي المهن الحرة من كبار الأطباء، والمهندسين، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم، ولافتة إلى قيام المركز بجهود كبيرة لتقديم الدعم الفني لهم، والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا، هذا بالإضافة إلى قيام مكاتب الإرشاد الضريبي ومأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كل العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.



الجدير بالذكر أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية أسبوعيا «أونلاين» عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، وكذلك تقدم المصلحة برنامج «مسؤول على الهوا» يوم الأربعاء من كل أسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، ويقوم بالرد مباشرة من خلاله نخبة من المختصين بالمصلحة على استفسارات المتابعين للصفحة.