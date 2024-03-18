عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن توجه وزارة التربية للعمل بتطبيق نظام التعلم عن بُعد لطلبة المدارس في آخر يومين من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى انه سيكون تعليم الطلبة في البيت «أونلاين»، بينما سيقدم المعلمون الدروس من خلال المبنى المدرسي. وبينت المصادر أن الوزارة اختارت آخر يومين في الشهر الفضيل لعدم وجود اختبارات قصيرة، موضحة أن الوزارة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة نشرة تعلن خلالها وبشكل مفصل عن تطبيق نظام التعلم عن بُعد والذي سيكون لآخر يومين في الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنها أوعزت الى جميع المدارس بتفعيل حسابات «تيمز» للمعلمين والمعلمات الجدد من قبل مدير المدرسة.