دارين العلي



طلبت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من وزارة المالية اعتماد ميزانية لمشروع تزويد وتركيب نظام الخلايا الكهروضوئية لمرافقها في 10 مواقع لإنتاج 34.6 ميغاواط.

وقالت مصادر في الوزارة إن هذا المشروع ضمن مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها لتزويد مواقعها المنتشرة في العديد من المناطق بالطاقة المتجددة بدلا من الطاقة التقليدية المنتجة من الوقود الأحفوري، بما يسهم من جهة في توفير الميزانيات المخصصة لهذه الطاقة، ومن جهة أخرى للحفاظ على البيئة.

وأوضحت المصادر أنه في حال الموافقة على اعتماد الميزانية للمشروع سيتم طرحه من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة أمام الشركات المتخصصة والمصنفة لدى الجهاز لتقديم عطاءاتها ودراستها ومن ثم اتخاذ قرار الترسية من قبل الجهاز والبدء في التنفيذ.

من جهة أخرى، تحدثت المصادر عن إنفاق مبلغ إجمالي قدره 14.289 مليون دينار قيمة مشروعين للمياه في مدينة الوفرة السكنية بواقع 3.714 ملايين دينار لمشروع تنفيذ خط مياه رئيسي قطر 800مم من خزانات الوفرة إلى مدينة الوفرة السكنية، وكذلك مشروع تنفيذ خط مياه قطر 1200مم من مجمع مياه الزور إلى خزانات الوفرة بقيمة إجمالية 10.575 ملايين دينار.

وأوضحت المصادر أن الوزارة قامت بإيصال التيار الكهربائي لكل محطات التحويل الثانوية، كما قامت بإيصال المياه العذبة إلى المدينة، علما بأن أعمال الشبكة الكهربائية والمائية في المدينة قامت بتنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.