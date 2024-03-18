أسامة دياب



استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد المهنئين بشهر رمضان المبارك في مقر ديوانية السفارة الكائنة بمنطقة الدعية، حيث توافد عدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والسفراء العرب والأجانب وممثلي البعثات الديبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية والمواطنين لتقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل وتبادل الأحاديث الودية فيما بينهم.



وأكد سموه أهمية التواصل في تعزيز العلاقات بين الشعوب، مشيرا إلى أن السفارة تسعى إلى إحيائها في مختلف المناسبات عبر «ديوانيتها» لاسيما في شهر رمضان.



ولفت إلى أن الديوانية تحظى باهتمام كبير من قبل السفراء وسائر أعضاء السلك الديبلوماسي، حيث يتم تبادل الأحاديث والآراء في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية في أجواء شهر رمضان الفضيل، مشيدا بعدد الحضور الكثيف إلى ديوانية السفارة ما يدل على مكانة المملكة في قلب الكويتيين ودول المنطقة والعالم أجمع.



كما أشار سموه إلى أن ديوانيات رمضان تعكس العادات والتقاليد الكويتية والخليجية، وتعد فرصة جيدة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتبادل وجهات النظر في مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك.



هذا، وشكر الحضور سمو سفير خادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنين أن يعود شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير واليمن والبركات.