أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، أنها تمكنت من تقديم 4 ملايين وجبة إفطار صائم على مدار السنوات الماضية بالإضافة إلى شهر رمضان الجاري في سورية واليمن وبنغلاديش ومدغشقر.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل، في تصريح صحافي، إن «الوقف الإنساني» أطلقت مشروع إفطار الصائم لإعانة المحتاجين في شهر الخير وفتح أبواب الأجر أمام المحسنين ليفوزوا بأجور الصائمين مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا». وأوضح العبدالجليل، أن مشروع إفطار الصائم لدى الجمعية يأتي في إطار المشروعات ذات المساهمات منخفضة التكلفة، حيث تبلغ قيمة السهم 200 فلس لليوم و6 دنانير للشهر، لافتا إلى أن مشروع إفطار الصائم استهدف دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة بالوجبات في ظل تزايد حالات الجوع وسوء التغذية في مناطق التنفيذ.