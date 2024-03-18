

شدد مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر، على ضرورة التمسك بالديموقراطية والحفاظ عليها وعلى المكتسبات الدستورية، مبينا أن ثقة الناخبين والمواطنين هي رأس المال الحقيقي والفوز الحقيقي.



وقال الفكر في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس الأول في مقره الانتخابي «إن الكويت تحتاج إلى من ينقذها ويخلصها من المشاكل الموجودة في البلد ومن تردي البنية التحتية».



وأكد أن «الحكومة خذلت الكويتيين وتركت كل مشاكل ومعاناة البلد والمواطنين والهموم والأعباء المالية على المواطنين واتخذت منحى آخر استفزازيا، وافتعال تصادم مبكر حتى تكون هناك حجة لرفع ورقة عدم التعاون في المجلس القادم».



وأضاف الفكر «الحكومة تركت باقي أيام السنة وجاءت في الأيام المباركة التي من المفترض أن يكون فيها مناخ ديموقراطي وجو عام من الحريات وتستفز الناخب، وإذا استفزت الناخب فسينعكس ذلك الأمر على المرشح، إذن هي مرحلة افتعال تصادم مبكر مع المجلس القادم، ونحن لن نسكت وسوف يكون لنا موقف أكثر من مسألة الاستجواب».