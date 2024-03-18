



القاهرة - محمد صلاح



موسم الدراما الرمضاني هو وجه السعد والفأل الحسن لعشرات بل مئات الفنانين والفنانات الذين طرقوا أبواب الشهرة من خلال ظهورهم في أعمال رمضانية، لاسيما انه تتوافر لهم في الشهر الفضيل الكثافة الجماهيرية والالتفاف أمام شاشات التلفزيون. «الأنباء» ترصد نجوما ولدت شهرتهم في رمضان، في السطور التالية:



الفنانة ليلى علوي، جميلة جميلات الفن المصري منذ بدايتها، تصر على ان رمضان هو السر الأكبر في وصولها للشهرة الواسعة، حيث ظهرت فيه بمسلسلات مثل «دمعة ألم، طيور الصيف، إلا الدمعة الحزينة، صيام صيام، أنف وثلاث عيون، وتفضلوا بقبول الحب، ميراث الغضب، ومشيت طريق الأخطار، وتوالت الأحداث عاصفة»، حتى جاءت لها الفرصة ولعبت بطولة فوازير «فطوطة» مع النجم الراحل سمير غانم، وتفجرت من خلالها موهبتها التمثيلية وحققت جماهيرية واسعة.



ورغم تحول علوي إلى نجمة السينما وقيامها ببطولة عشرات الأفلام، إلا ان ذلك لم يجعلها تنسى دراما رمضان فقدمت أعمالا مميزة منها «التوأم، العائلة، حديث الصباح والمساء، تعالى نحلم ببكرة، بنت من شبرا، نور الصباح، لحظات حرجة، حكايات وبنعشها، هالة والمستخبي، مجنون ليلى، الشوارع الخلفية، نابليون والمحروسة، فرح ليلى، شمس، هي ودافنشي، زي القمر، منورة بأهلها، دنيا تانية».



وليلى علوي من مواليد 4 يناير، وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة حتى أصبحت نجمة في سماء الفن، وشاركت في بدايتها ببرامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وهى في عمر السابعة، وخلال مسيرتها جسدت الكثير من الأدوار البارزة في أفلام مهمة مثل فيلم «إنذار بالطاعة» مع المخرج عاطف الطيب، وأفلام أخرى متتالية، منها «المغتصبون، المصير، بحب السيما، تفاحة»، الذي نالت من خلاله لقب «تفاحة السينما المصرية» وأيضا «قطة السينما المصرية».



وليلى حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وتزوجت من رجل الأعمال منصور الجمال، وانفصلت عنه في عام 2015، ولها ابن واحد بالتبني يدعى «خالد»، والطريف انها من مواليد 1962 اي ان عمرها الآن بلغ 64 عاما، ومع ذلك مازالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها ونضارتها.