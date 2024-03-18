

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية إطلاق تقنية «الموظف الرقمي» ودخولها حيز التنفيذ الفعلي تطبيقا لإستراتيجية البلاد الهادفة إلى التوجه الرقمي وتزامنا مع التطور الرقمي والتكنولوجي المتزايد عالميا في كل مجالات الحياة.



وقال مدير مجموعة تقنية المعلومات والاتصالات في الشركة هاني بهبهاني إن هذه التقنية تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وضمان الدقة والجودة وتقليل التكاليف، وتم إطلاقها بتوجيه من الإدارة العليا للشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي للوكالة.



وأشار بهبهاني إلى نجاح استخدام الموظف الرقمي خلال فترة التشغيل التي قامت بها مجموعة تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع المجموعة التجارية لتطبيقه خلال الفترة الماضية.



وأكد أن الموظف الرقمي مشروع ناجح جدا ويوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة ويعد نتاجا طبيعيا لأحد المجالات الحيوية التي تستفيد من تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية.



من جانبه، أكد رئيس فريق عمل تقنية المعلومات في «ناقلات النفط» بشار الفنيني، أن مشروع الموظف الرقمي يعد تجربة رائدة وفريدة في القطاع النفطي، مبينا أنها تقنية تساعد في تطوير العمل والأداء بشكل كبير.