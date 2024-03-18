

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد، أنه يبدو أن الكويت تحشد ما يكفي من الإرادة للانضمام إلى قطار الطاقة المتجددة في المنطقة، ويتمثل ذلك في هدفها الرامي إلى بناء قدرة تبلغ 22 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي، مضيفة أن قطاعات الطاقة والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي أرست مجتمعة في عام 2023 ما قيمته 44 مليار دولار من عقود المشاريع. ويعادل هذا الرقم ما يقرب من 2.7 ضعف قيمة العقود الممنوحة في العام السابق بأكمله، أو ما يوازي ضعف متوسط قيمة العقود الممنوحة سنويا خلال فترة 10 سنوات تبدأ في عام 2014، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مجلة ميد بروجكتس التي تتعقب المشاريع الإقليمية. وأشارت «ميد»، إلى أنه لدى المنطقة ما قيمته حوالي 196 مليار دولار من المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ كما في مارس الجاري، منها حوالي 70 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات، مما يوفر فرصا كبيرة لشركات تطوير المرافق والمقاولين في مضمار الهندسة والتوريد والبناء EPC والمقاولين من الباطن.