

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الأميركية هبوط الصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال يناير الماضي بنسبة 50%، لتبلغ قيمتها 63 مليون دولار، مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 125 مليون دولار خلال يناير 2023، لتحل بذلك الصادرات الكويتية إلى أميركا بالمرتبة السادسة خليجيا من حيث القيمة.



وتشير البيانات إلى أن قيمة واردات الكويت من الولايات المتحدة بلغت نحو 128 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بواردات بلغت قيمتها 201 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2023.



أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أظهرت البيانات أن قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية تراجعت بنسبة 25% خلال يناير 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 1.88 مليار دولار، مقارنة بـ 2.51 مليار دولار في يناير 2023.



في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة واردات دول الخليج من الولايات المتحدة خلال يناير إلى نحو 3.62 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.17 مليارات دولار في يناير 2023، ليسجل الفائض التجاري بين دول التعاون نحو 1.74 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة خلال يناير 2024، مقابل عجز بقيمة 658.5 مليون دولار الشهر المقابل من 2023.



وشكلت صادرات السعودية إلى أميركا الجزء الأكبر من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مستحوذة على 56.2% من إجمالي صادرات المنطقة، حيث بلغت خلال الشهر الأول من العام الحالي نحو 1.061 مليار دولار، مقارنة بـ 1.479 مليار دولار، صادرات الفترة نفسها من العام 2023، بنسبة تراجع 28%، وسجلت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال يناير 2024 نحو 1.015 مليار دولار، مقارنة بـ 1.071 مليار دولار في الشهر المقارن من العام السابق. وتراجعت قيمة صادرات الإمارات إلى أميركا خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 3%، وصولا إلى نحو 473 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات الشهر المماثل من العام الماضي نحو 488 مليون دولار، ووصلت قيمة واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 1.91 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2023.



وبلغت صادرات دولة قطر إلى أميركا في الشهر الأول من العام الحالي 137 مليون دولار، متراجعة 45%، بينما صدرت خلال الشهر المقارن من العام الماضي بقيمة 252 مليار دولار، وبلغت قيمة واردات قطر من الولايات المتحدة نحو 316 مليون دولار، مقارنة بـ 385 مليون دولار العام قبل السابق.