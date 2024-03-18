

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين السابع والثامن لسنة 2024.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: أحمد فهد العازمي، بدرية علي مسلم، محمود محمود مطاوع، ابراهيم فرج الخشتي، منيره دخيل العتيبي، سالم مبارك العازمي، أحمد محمود طلبيه، علي محمد العجمي، خالد راشد العجيل، عبدالله عبداللطيف الدهيم، ثامر محمد المعصب، عبدالعزيز محمد الشدوخي، نانيكا مارجريت، نيران سعد المطيري، عبدالله خلف الموسى، محمد علي الدهنة، اريج سمير حيات، ابراهيم وجيه ابراهيم، محسن محماس المطيري، محمد عبدالمحسن المري.



وتتضمن حملة حساب «الرابح» عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، 25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.