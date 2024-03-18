

مجدداً، وللسنة الثالثة على التوالي، حصلت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ـ الوكيل المعتمد لشاحنات ايسوزو ووانيتات إيسوزو D-max في دولة الكويت، على جائزة موزع ايسوزو الرقم 1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تسليم الجائزة المرموقة لعام 2023 في مؤتمر وكلاء إيسوزو الشرق الأوسط الذي عقد في سيشيل، والذي دعي إليه حوالي 150 مديرا تنفيذيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكبار المسؤولين التنفيذيين من إيسوزو اليابان ودبي وألمانيا.



وتقوم إيسوزو بتقييم جميع موزعيها المعتمدين سنويا وفقا لمجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية تشمل: زيادة الحصة السوقية، رضا العملاء، الالتزام بالتميز، أداء استثنائي في مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات وما بعد البيع، الأولوية للصحة والسلامة والبيئة، تحقيق معايير وكلاء ايسوزو وفق أعلى المستويات، التدريب لكافة للفرق الإدارية والمبيعات وقطع الغيار والخدمة، نتائج مسابقة الجائزة الكبرى، التركيز المستمر على الصيانة وإصلاح الأعطال بشكل صحيح من المرة الأولى.



وقد استحقت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني هذه الجائزة المرموقة بجدارة نتيجة لتفوقها في الأداء بشكل استثنائي في جميع المجالات.



وبهذه المناسبة، قال عبدالغني بهبهاني، المدير التنفيذي لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني: يشرفنا حقا الحصول على هذه الجائزة من شريكنا العظيم إيسوزو. وتابع: في الواقع، هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نفوز فيها بهذه الجائزة الكبرى من إيسوزو، لقد أحدثت جهودنا المتواصلة وتركيزنا على تقديم خدمات متميزة والتزامنا بالتميز فرقا حقيقيا. وأشاد قائلا: إن الفضل في تحقيقنا هذه النتائج المتميزة يعود للدعم الكبير الذي قدمته إيسوزو موتورز انترناشيونال IIF، وإلى تفاني فريق المبيعات وخدمات ما بعد البيع. واختتم بهبهاني حديثه قائلا: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المركز الأول للسنوات المقبلة.



وعلى مدار الـ 51 عاما الماضية، حافظت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني على شراكتها مع إيسوزو، وحصلت على العديد من الجوائز فيما يتعلق بالمبيعات وقطع الغيار والخدمة. وهم يواصلون جهودهم باستمرار لتحقيق الرضا التام للعملاء من خلال صالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع الموجودة في الري، وفي الشويخ على شارع وكلاء السيارات الرئيسي، وفي مواقع الصيانة والخدمة في شرق، الجهراء، الأحمدي، والموقع الرابع في الشويخ.