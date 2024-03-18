جدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية غير بيدرسون أمس دعوة الحكومة السورية إلى التوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الدستورية نهاية الشهر المقبل، بعدما كانت دمشق وداعمتها موسكو طلبتا تغيير المكان، منبها من أن الأمور تسير «في الاتجاه الخاطئ».



وقال بيدرسون للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق إنه أبلغ الأخير بأنه «طالما لا يوجد اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري».



وتأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعدما جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين للصحافيين على هامش الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، أن اختيار منصة جديدة للجنة مناقشة الدستور لم يتم حتى الآن. وقال: «إن الحوار كان في السابق يجري في جنيف، والآن فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها المحايد»، مشيرا إلى أن «استمرار البحث عن اختيار مكان آخر جار.



وتطرق بيدرسون إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسورية بعد 13 عاما من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة.



وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات «نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية» مضيفا «أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن».



ورأى أن «الوضع في سورية راهنا صعب للغاية. وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي».



وأنشئت اللجنة الدستورية في سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وايران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.