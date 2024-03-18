

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



كشف كامل الوزير، وزير النقل، عن أن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية ومضاعفة حجم الأسطول وعمل مرونة في التشريعات وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.



وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على شركاء دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.



وكشف الفريق كامل الوزير، عن تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل إلى حوالي 200 ألف فدان بمنطقة جرجوب والنجيلة.



وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجيستية، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.



وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل.



ولفت كامل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي.



من ناحية أخرى، طالب النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، بالوقوف على خطة الحكومة لتحديث أسطول النقل التجاري بما يتماشى مع تطوير وتحديث 18 ميناء خلال الفترة الماضية وصولا لأرقى التقنيات الحديثة عالميا من بنية تحتية، فضلا عن زيادة الأعماق لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.



ولفت سعيد إلى حجم التطوير في الطاقة الاستيعابية التي وصلت إلى 400 مليون طن، وأيضا في استقبال الحاويات المكافئة، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات وصلت كلفتها لنحو 125 مليار جنيه.



وشدد سعيد على أهمية الوقوف أيضا على خطة وزارة النقل لإدارة وتشغيل أصول النقل لاسيما النقل البحري وصيانتها، فضلا عن تساؤله عن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع.



وأشاد سعيد بأداء وزارة النقل والمواصلات، مؤكدة أنها من المؤسسات القليلة التي تعمل بشكل علمي وخطة موضوعة بعناية ومتابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات وتدريب الكوادر.