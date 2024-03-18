

هادي العنزي



يواصل فريق السالمية تدريباته اليومية بقيادة مدربه الكرواتي انتي ميشا، حيث من المقرر أن يخوض لقاء وديا مع نظيره الشباب خلال اليومين المقبلين، وذلك خلال فترة التوقف الدولي، وذلك ضمن تحضيراته لملاقاة العربي في 30 الجاري ضمن الجولة الثانية من مواجهات مجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة.



إلى ذلك، دخل لاعب الوسط الغامبي سانغ بيير في مرحل التأهيل النهائية من الإصابة، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات الرسمية مع «السماوي» نهاية الأسبوع الجاري، ليبقى قرار مشاركته مع العربي وقفا على المدرب الكرواتي وجهازه الفني المعاون.



ويسعى السالمية إلى المنافسة على مركز متقدم في مجموعة البطل، وذلك لأجل الدخول في حسابات المشاركة بكأس «السوبر» الموسم المقبل، رغم المنافسة الصعبة التي يجدها من النصر والفحيحيل الذين يشاركونه ذات الرصيد من النقاط (24 نقطة)، فيما يبقى حلم الظفر بأغلى الكؤوس على حساب القادسية الهدف الأكبر لجميع «السلماوية»، ولم يحدد بعد موعد نهائي كأس سمو الأمير الذي سيقام على ستاد «جابر الأحمد الدولي».