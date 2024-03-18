

توّج فريق جامعة الخليج بلقب دوري بنك وربة لكرة القدم ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وذلك بعد فوزه في النهائي الذي أقيم على ستاد صباح السالم بالنادي العربي على كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية 2-0، فيما احتل فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا المركز الثالث.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد المدرسي والتعليم العالي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة فيصل المقصيد، أن منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي التي أقيمت برعاية بنك وربة الشريك الاستراتيجي للاتحاد الدورة اشتملت على عدد من المسابقات للطلبة والطالبات، وهذا الأمر يشكل حافزا للاتحاد لزيادة عدد الألعاب في النسخ المقبلة، مضيفا أن مسابقات الدورة شهدت المشاركة المميزة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وكذلك الكليات العسكرية والتي أسهمت في هذا النجاح بمختلف مسابقات الدورة. واعتبر أن شراكة الاتحاد مع بنك وربة لتنظيم الدورة تعد مثالا يحتذى به في مدى التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والشركات الوطنية الكبرى لخدمة الطلبة نظرا للتفاعل الكبير مع منافساتها ما يجسد المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.



وفي السياق نفسه، بارك رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير لجامعة الخليج تحقيق لقب النسخة الأولي لدوري بنك وربة، وتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في النسخ المقبلة.



وأكد الساير أن الحماس الكبير الذي شهدته المباراة النهائية لدوري وربة لكرة القدم العشبي والمستوى المتميز الذي قدمه للاعبين يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتطوير النسخ المقبلة وتحقيق المزيد من الإنجازات، مضيفا: «نسعى أن نكون جزءا من مسؤوليتنا الاجتماعية بالمشاركة مع الاتحاد الرياضي المدرسي في دعم الفعاليات الرياضية الناجحة».