هل يمكن لأصوات معينة أن تساعد في إنقاذ المرجان؟ سؤال حاولت الإجابة عنه دراسة حديثة أظهرت نتائجها أن تسجيلات صوتية لمرجان سليم يمكن أن تسهم في الجهود المبذولة لاستعادة النظم البيئية المرجانية التي تضررت بسبب تغير المناخ والنشاط البشري.

وبينما يشهد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا حلقة سابعة من «الابيضاض الجماعي»، ومع تعرض مساحات واسعة من الشعاب المرجانية في نصف الكرة الشمالي لخسائر فادحة العام الماضي في فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي بسبب درجات حرارة مرتفعة قياسية في المحيط مسجلة في الأشهر الأخيرة، يسعى العلماء بشتى الوسائل إلى وقف هذه المجزرة البيئية.

يقول باحثون في معهد «وودز هول» لعلوم المحيطات في نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها أخيرا مجلة «رويال سوسايتي أوبن ساينس»، إن إحدى الطرق للمساعدة في إعادة تعمير الشعاب المرجانية قد تكون من خلال الصوت.