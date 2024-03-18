

مقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، وهو يتضمن الصبر والتوكل والإنابة والحب والخشوع والرجاء، فجميع المقامات مندرجة فيه، ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر ونصف شكر، والصبر داخل في الشكر فرجع الإيمان كله شكرا، والشاكرون هم أقل العباد، قال تعالى: (وقليل من عبادي الشكور) (سبأ: 13). «مدارج السالكين». شكر النعمة في رمضان وغيره من الشهور أمر واجب، فالشكر شعور دائم بالجميل يصيب الإنسان عندما يسدى إليه معروف، وهو كذلك تقدير للإحسان يدعو القلب إلى الحب واللسان للحمد وللثناء والاعتراف بالنعمة ويسوق المرء إلى طاعة من أحسن إليه ومحاولة إرضائه بقدر ما يستطيع، والمسارعة في رد الجميل على قدر الإمكان، فلا يكون العبد شاكرا لربه سبحانه إلا إذا ظهر أثر نعمته عليه على قلبه حبا وعلى جوارحه طاعة وعلى لسانه حمدا.



فالشكر نوعان: قولي: قال الله تعالى لنبيه: (وأما بنعمة ربك فحدث) (الضحى: 11)،



وعملي: بالانقياد والطاعة، قال تعالى: (اعملوا آل داود شكرا) (سبأ: 13).



وبما أن الله سبحانه هو الكريم المنعم، فلابد من استعمال نعمه في طاعته. والشكر صفة من صفات الله سبحانه: (إن الله شاكر عليم)، وهو أعظم الشاكرين فلا يقابل الإحسان بالمثل، بل يسبغ على المحسن الشاكر نعمه ويزيده من فضله.



قال تعالى: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) (إبراهيم: 7)



وفي رمضان يمتنع المؤمن عن الطعام طوال يومه طاعة لله تعالى ونجده عند إفطاره يزداد شعوره بفضل الله عليه بما يسر له من الطيبات، فكيف إذا تفكر بتفاصيل نعم الله عليه في كل حياته من هداية وتوحيد لله وعافية وصحة وأمن وعقل وسعة رزق من مسكن ومركب وخادم وقوت وعمل تتكسب منه وستر من الله ومحبة من الناس لك، فأنت بذلك ملك.



نعم كثيرة سخرت له، ولا شك أن المسلم يزداد شكرا لفضل ربه الكريم، فعلينا بشكر الله، فلنحرص على شكر الله سبحانه في رمضان وغيره لأن أي استشعار بنعم الله، وما أكثرها، يدفع المؤمن للشكر.



قال ابن قيم الجوزية: «والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره، فهذه الخمس هي أساس الشكر».



اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك.