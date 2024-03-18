

من رحمة الله تعالى علينا أن دين الاسلام دين يسر لا عسر، فلم يكلف الله تعالى النفوس ما لا طاقة لها به.



قال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ـ البقرة: 185)، فلذلك أباح الله تعالى الفطر بشروط (للمرضى والمسافرين)، وهؤلاء إن افطروا فعليهم قضاء ما إفطروا في أيام أخر، لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).



وفي ذلك رفع للحرج والمشقة التي تصاحب المسافر والمريض، ويرخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه الفطر اذا كان الصيام يرهقهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، وعليهم الفدية، وهي طعام مسكين، لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ـ البقرة: 184).



ويحرم على الحائض والنفساء الصوم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة «أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم».



ويجوز للحامل والمرضع الفطر اذا خافتا على نفسيهما او ولديهما من الصوم، فإنهما تفطران وتقضيان، وقال اهل العلم ان المرضع والحامل اذا خافتا على نفسيهما فيجب عليهما القضاء فقط، واذا خافتا على ولديهما فيجب عليهما القضاء والفدية.