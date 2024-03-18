استقبل د.فالح العزب في ديوانه المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث رحب د.العزب برواد الديوان الكرام وبجميع المهنئين والحضور الذين تبادلوا التهاني والمباركة بشهر رمضان، داعيا الله تعالى أن يعيده على الكويت قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وعبر د.العزب عن سعادته بهذا الجمع الطيب من الحضور من أبناء الكويت الذين يحرصون على التواصل فيما بينهم بجميع المناسبات، الأمر الذي جبلوا عليه منذ القدم، وتأكيدا لروح الأخوة والمودة التي تجمعهم.